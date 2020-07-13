50-річна зірка Голлівуду і співачка Дженніфер Лопес збентежила кадрами літніх розваг

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео, в якому постала в спокусливому вигляді на великому надувному крузі у вигляді пончика (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Артистка зібрала мокре волосся в пучок і сховала обличчя за сонцезахисними окулярами. Джей Ло ефектно осідлала круг, задерши апетитні ніжки вище голови. Примітно, що в руці вона тримала флакончик з мильними бульбашками. Судячи по її щасливому виразі обличчя й широкій посмішці, Лопес залишилася в захваті від відпочинку.

"Завжди вдячна за день на сонці☀️❤️", - підписала кадри актриса.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Дженн настільки досконала 💕💕😻"

"Насолоджуйся цим влітку, ти заслуговуєш на все !!"

"Ти моя слабкість"

"Чому так чертовски мило 😩❤️"

Дженні, я тебе дуже люблю😍😍😍, чи можу я поплавати з тобою?"

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють фото Лопес з 26-річним співаком Малумою з Колумбії. На першому знімку Малума, повне ім'я якого Хуан Луїс Лондоні Аріас, сидить, прикривши голову червоною хусткою і в квітковому комбінезоні, а на другому він і Дженніфер заливисто сміються. При цьому привертає увагу майка артистки - тканина ледве прикриває її соковитий бюст.

Швидше за все, артисти готують спільний запальний трек, оскільки Малума вже не раз виступав дуетом із зірками світової величини. У його скарбничці є композиція з Мадонною, а також спільна пісня з Шакірою.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".

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