"Людину, яка проходила через складне випробування славою і веселощами, потім була викликана народом в іпостасі батька нації"

Український громадський діяч Андрій Пальчевський пройшовся по основних помилок української влади, на яку народ покладав великі надії

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Пальчевський згадав про екс-главі Офісу президент Андрія Богдана.

«Я перечитую Платона періодично. Нещодавно читаю, проста думка: «найголовніше в будь-якій справі – початок». Коли я побачив Андрія Йосиповича Богдана поруч з нашим президентом, я зрозумів, це кінець. І, на жаль. Не помилився, погані передчуття мене не обманули», - заявив Пальчевський.





Громадський діяч нагадав про зв'язок Богдана з олігархом Ігорем Коломойським.

«Богдан, напевно, добрий, він пробивний, веселий, тільки я не розумію, як Богдано подібні люди можуть в принципі ставати на вістрі перебудови країни, тому що символізував Богдан, який, як ви пам'ятаєте, крім одного президента, був ще й юристом одного з головних ляльководів цієї країни, олігарха К. І, як ви розумієте, такі зв'язки олігарха До нікуди не поділися, по тій простій причині, що люди під час своєї економічної діяльності, можу вам сказати це на власному прикладі, укладають угоди, суті яких не завжди хочеться говорити. Особливо в олігархічному бізнесі. Тому що вони завжди за рахунок народу», - заявив Пальчевський.

«Ці люди проводять… їх спільне проведення часу… воно завжди характеризується, я б сказав, екстремальним веселощами. Екстрим у вживанні тих чи інших міцних напоїв, співі тих, чи інших пісень. Проведення, яке… якщо б ми з вами грали на роялі або ще чимось таким чином, навряд чи вас запросили на роботу», - зазначив він.

Пальчевський додав, що обираючи Володимира Зеленського, українці покладали на нього великі очікування.

«насправді, я ж не засуджую за веселощі людей, немає. Але вийшло так, що чоловік, який проходив через це складне випробування славою і веселощами, потім був викликаний нашим народом в іншій іпостасі. В іпостасі "батька нації", такого собі Укратюрк…Замість Ататюрка… Перше, що чекав від нього народ, це справедливість і, як не дивно, аскеза. Це, я сказав би, дуже стриманий спосіб життя, коли матеріальні цінності відходять від тебе назавжди, тому що моральні, ідейні, висуваються на перший план», - заявив громадський діяч.

Пальчевський додав, що українці очікували, щоб новообраний лідер повернув словами «реформи», «боротьба з корупцією» і т. д. їх первісний зміст.

«Цій людині треба було зайти і повернути цим словам їх первісний зміст. І для цього треба починати з себе. Треба починати з носіння маски з не заходження в заклади, які закриті за вашою ініціативою…», - підкреслив Андрій Пальчевський.

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