Більше мільйона українців ризикують залишитися без субсидій і пільг за скандального закону
Про це пише Politeka.net.
"Чистки" серед пільговиків пройдуть після верифікації та перевірки про надання соціальних виплат. Така норма прописана в законі №1231, який був затверджений Верховною Радою.
Перевірка торкнеться тих українців, хто отримує пенсії, пільги, субсидії, стипендії та інші соцвиплати.
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Передбачається, що пільги від держави втратять ті українці, які отримують грошову допомогу від держави і одночасно приховують свої реальні доходи.
Українців вже заспокоюють і говорять, що не треба нервувати. Навіть після відмови у наданні субсидії можна домогтися виплати соцдопомоги від держави.
За словами юриста Наталії Гнатуш, є порядок дій за умови, коли українцям відмовляють у наданні пільг на комуналку.
"Зазвичай з боку одержувача субсидій можуть бути неправильні розрахунки, можливо, потрібно донести певні документи. Це процедурні юридичні моменти. Не треба (нервувати - ред.), якщо в перший раз вам відмовили. Треба зрозуміти підстави відмови, наскільки вони відповідають нормам закону. Той самий співробітник міг банально не розібратися. Отже, потрібно зібрати пакет документів і подати заново", - розповідає профільний фахівець.
Юрист також зазначила, що потрібно детально вказати всі обставини, які можуть вплинути на отримання субсидії від держави.
"У ситуаціях з субсидіями багато індивідуальних випадків. Наприклад, ви продаєте будинок, але це не означає, що вас повинні позбавити субсидії за додатковий дохід. Можливо, вам ці гроші потрібні на лікування, а не на сплату комуналки. Тому кожен подібний момент треба документально підтверджувати", — резюмувала Гнатуш в ефірі українського телеканалу.
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