Більше мільйона українців ризикують залишитися без субсидій і пільг за скандального закону

Про це пише Politeka.net.

"Чистки" серед пільговиків пройдуть після верифікації та перевірки про надання соціальних виплат. Така норма прописана в законі №1231, який був затверджений Верховною Радою.

Перевірка торкнеться тих українців, хто отримує пенсії, пільги, субсидії, стипендії та інші соцвиплати.

Передбачається, що пільги від держави втратять ті українці, які отримують грошову допомогу від держави і одночасно приховують свої реальні доходи.

Українців вже заспокоюють і говорять, що не треба нервувати. Навіть після відмови у наданні субсидії можна домогтися виплати соцдопомоги від держави.

За словами юриста Наталії Гнатуш, є порядок дій за умови, коли українцям відмовляють у наданні пільг на комуналку.

"Зазвичай з боку одержувача субсидій можуть бути неправильні розрахунки, можливо, потрібно донести певні документи. Це процедурні юридичні моменти. Не треба (нервувати - ред.), якщо в перший раз вам відмовили. Треба зрозуміти підстави відмови, наскільки вони відповідають нормам закону. Той самий співробітник міг банально не розібратися. Отже, потрібно зібрати пакет документів і подати заново", - розповідає профільний фахівець.

Юрист також зазначила, що потрібно детально вказати всі обставини, які можуть вплинути на отримання субсидії від держави.

"У ситуаціях з субсидіями багато індивідуальних випадків. Наприклад, ви продаєте будинок, але це не означає, що вас повинні позбавити субсидії за додатковий дохід. Можливо, вам ці гроші потрібні на лікування, а не на сплату комуналки. Тому кожен подібний момент треба документально підтверджувати", — резюмувала Гнатуш в ефірі українського телеканалу.

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