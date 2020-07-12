В украинском правительстве решили рассекретить цифры относительно количества субсидии, которые начисляются гражданам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Так, в июне этого года субсидия была назначена 29,5 тысячам домохозяйств. Всего претендовали на помощь 48,2 тысячи. Всего на помощь по оплате ЖКУ было выделено 371,8 миллиона гривен. Из них 363 миллиона были получены «наличкой», а 8,8 миллиона — безналом.

Уточняется, что средний размер субсидии практически не изменился: 267, 78 гривен в июне, а в мае 269,87 грн.

Больше всего платят в Киеве – 472 гривны. Меньше всего в Закарпатской области — 131,8 гривны.

До этого мы писали, что стало известно, как власть намерена бороться с задолженностью по коммуналке. Уже осенью украинцам могут узаконить драконовские штрафы за долги по коммуналке.

Нововведения предусмотрены законопроектом, который был разработан "слугами народа" и Кабмином. Так, украинцам хотят ввести штрафы в размере 50% от общего долга. То есть, 15 тысяч гривен заплатит тот, кто имеет задолженность в 10 тысяч.

Авторы документа хотят ввести дополнительное понятие "штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг".

Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы.

Как сообщала Politeka, Кабмин внезапно решил изменить правила выплат: что будет с субсидиями и как получить деньги

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния