27-летний мужчина Бенджамин Кио, который приходится внуком Элвиса Пресли, трагически ушел из жизни
Эту информацию подтвердил представитель Лизы Мари Пресли, передает TMZ.
Предположительно, наследник короля рок-н-ролла Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни.
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«Она сильно разбита горем (Лиза Мари Пресли), безутешна и опустошена, но старается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Кончено, она любила и обожала своего мальчика. Он был любовью всей ее жизни», - подчеркнул представитель семьи.
Также известно, что тело 27-летнего Бенджамина Кио было обнаружено без признаков жизни в его доме в Калифорнии.
Стоит отметить, что Бенджамин Кио пошел по стопам звездного дедушки связав себя с музыкой, но, в отличии от него, предпочитал вести закрытый образ жизни.
В последний раз наследника короля рок-н-ролла публика видела на мероприятии, которое было посвящено его звездному дедушке в Мемфисе.
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