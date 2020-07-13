27-летний мужчина Бенджамин Кио, который приходится внуком Элвиса Пресли, трагически ушел из жизни

Эту информацию подтвердил представитель Лизы Мари Пресли, передает TMZ.

Предположительно, наследник короля рок-н-ролла Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни.

«Она сильно разбита горем (Лиза Мари Пресли), безутешна и опустошена, но старается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Кончено, она любила и обожала своего мальчика. Он был любовью всей ее жизни», - подчеркнул представитель семьи.

Также известно, что тело 27-летнего Бенджамина Кио было обнаружено без признаков жизни в его доме в Калифорнии.

Стоит отметить, что Бенджамин Кио пошел по стопам звездного дедушки связав себя с музыкой, но, в отличии от него, предпочитал вести закрытый образ жизни.

В последний раз наследника короля рок-н-ролла публика видела на мероприятии, которое было посвящено его звездному дедушке в Мемфисе.

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