Українська актриса Ірина Сопонару, яка є зіркою «Кварталу 95», похвалилася фігурою в облягаючому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«А ви знаєте цього хлопця? Колишній? Справжній? Я знаю, ходять чутки, що він ваш. Я бачила, ви з ним на пляжі відпочиваєте. Я знаю, що це все не чутки», — говорить автор відео.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах спершу з'являється Сопонару в яскраво-червоному купальнику, який максимально підкреслює розкішні форми знаменитості.
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А на іншому знімку Сопонару зняли, коли вона все в тому ж купальнику лежала на животі. З-за цього в кадр потрапив стиглий «персик» знаменитості. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже кадрами зірка вирішила поділитися в себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, українська актриса, зірка "Квартал 95", Ірина Сопонару, показала те, що зазвичай приховують.
Зірка нерідко публікує у своєму Instagram сміливі фото в купальниках і відвертих вбраннях. Цього разу красуня порадувала шанувальників жарким знімком в сторіз.
Ірина позувала у відвертій світлому топіку без білизни. Помітні самі інтимні місця, які стирчали з мікротопу. Тканина натягнулася на невеликих грудях.
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