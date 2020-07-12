В українському уряді вирішили відверто розповісти про те, чи є в бюджеті кошти на виплати заробітних плат і пенсій
Про це розповіла нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко, передає «Україна 24».
«Головна проблема нинішнього бюджету полягає в тому, що у нас пікове навантаження за зовнішніми виплатами. Це було зроблено, я навіть припускаю, що спеціально, робилася реструктуризація зовнішніх запозичень у 14-15 році. Але коштів до кінця року вистачить, хоча дефіцит великий. Дефіцит у Пенсійному фонді існував багато років, він перманентний і завжди дофінансується з бюджету», — зазначила вона.
Чиновник уточнила, що уряд вже виділив близько тридцяти мільярдів гривень, щоб покрити бюджет Пенсійного фонду. Однак через підвищення виплат можуть виникнути проблеми.
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«В цьому році є певні ризики по бюджету, але ми намагаємося тримати ситуацію під контролем. Я сподіваюся, що вистачить грошей для покриття пенсій, і я хочу нагадати, що у травні ми провели індексацію на 11%. Так само коштів вистачить і на виплати бюджетникам, і на завершення низки програм, які запустять стимули для зростання економіки», — підкреслила вона.
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