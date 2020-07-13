Погода в Україні 13 липня зіпсує настрій половині громадян, їх чекає відчутне похолодання і сильні зливи
Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків, на заході України буде сонячна погода без опадів. Вночі очікується від 9 до 12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18-21 градуси вище нуля.
На півночі накриють дощі жителів Чернігівської області. Вдень повітря буде в межах 19-21 тепла, які вночі зміняться 10-14 градусами.
У центральних регіонах без опадів буде лише Вінницька область, але, попри це, повітря вдень в районі 19-26 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 10-16 зі знаком «плюс».
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На півдні України сильні дощі, однак це не завадить повітрю прогрітися до 22-21 градуси тепла. Вночі похолодає до 14-19 тепла.
Також дощитиме і на сході України. Тут на вулиці буде в районі 27-29 градусів, вдень 17-19 за Цельсієм вночі.
Синоптики Гідрометцентру прогнозують, що в Києві й області буде сухо, але не дуже тепло: в районі 19-21 градуса вдень і вночі близько 11-13 градусів зі знаком «плюс».
Також прогнозується, що в східних, південних і Дніпропетровській області буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Крім того, в західних областях і східній частині можливий град та шквали в районі 15-20 м/с.
Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.
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