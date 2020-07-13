Погода в Украине 13 июля испортит настроение половине граждан, их ждет ощутимое похолодание и сильные ливни
Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков, на западе Украины будет солнечная погода без осадков. Ночью ожидается от 9 до 12 градусов тепла, в днем воздух прогреется до 18-21 градуса выше нуля.
На севере дожди накроют жителей Черниговской области. В дневное время суток воздух будет в пределах 19-21 тепла, которые ночью сменятся 10-14 градусами.
В центральных регионах без осадков будет лишь Винницкая область, но, несмотря на это, воздух будет днем в районе 19-26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 10-16 со знаком «плюс».
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На юге Украины будут сильные дожди, однако это не помешает воздуху прогреться до 22-21 градуса тепла. Ночью похолодает до 14-19 тепла.
Также дождливо будет и на востоке Украины. Здесь на улице будет в районе 27-29 градусов днем и 17-19 по Цельсию ночью.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в Киеве и области будет сухо, но не сильно тепло: в районе 19-21 градуса днем и ночью около 11-13 градусов со знаком «плюс».
Также прогнозируется, что в восточных, южных и Днепропетровской области будет повышенный уровень пожарной опасности. Кроме того, в западных областях и восточной части возможен град и шквалы в районе 15-20 м/с.
Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.
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