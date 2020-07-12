Всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похвалилася спільним знімком зі своєю колегою Джоан Смолс

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Річ у тому, що її подруга і колега по "Вікторія сікрет" Джоан Смолс 11 липня відзначала свій 31-й день народження. Щоб її привітати зі святом Дженнер вирішила викласти архівний знімок, на якому дівчата розважаються в нічному клубі.

Чарівні моделі на кадрі почали пестити одне одного, а Дженнер і зовсім підняла сукню своєї подруги. Смолс також не відрізняється скромністю - вона притримала Кендалл за груди.

Нагадаємо, що 24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала величезну армію прихильників, що складається з 119 мільйонів чоловік.

На цей раз модель показала фото, на якому позує в короткому топі чорно-червоного кольору. А родзинкою фотографії стали очі моделі, які досить яскраво нафарбовані.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі

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