Всемирно известная модель Кендалл Дженнер похвасталась совместным снимком со своей коллегой Джоан Смолс

Как передает Politeka.net, соответственными кадрами она поделилась на своей страничке в Instagram.

Дело в том, что ее подруга и коллега по "Виктория сикрет" Джоан Смолс 11 июля отмечала свой 31-й день рождения. Чтобы ее поздравить с праздником Дженнер решила выложить архивный снимок, на котором девушки развлекаются в ночном клубе.

Очаровательные модели на кадре принялись ласкать друг друга, а Дженнер и вовсе приподняла платье своей подруги и запустила туда руку. Смолс также не отличилась скромностью, придержав Кендалл за грудь.

Напомним, что 24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Девушка, как и ее сестра Ким Кардашьян, прославилась съемками в семейном реалити-шоу и уже успела завоевать сердца людей по всему миру.

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала огромную армию поклонников, состоящую из 119 миллионов человек.

На этот раз модель показала фото, на котором позирует в коротком топе черно-красного цвета. А изюминкой фотографии стали глаза модели, которые достаточно ярко накрашены.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

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