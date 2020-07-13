Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує компанія Потапа, порадувала річним фото

В кадрі красуня з'явилася в білому топі з квітами і короткими рукавами, передає Politeka.net. Топік зірки спустився з плечей, при цьому ідеально підкресливши красиві груди. На шиї красуні виблискувало намисто.

Джинси на високій посадці відмінно підкреслили тонку талію. Завершили образ співачки різні аксесуари.

Мішель розпустила довгі коси та на одному з фото витягла руки до неба, вона посміхалася і виглядала дуже щасливою.

В пості зірка написала, що навколо дуже багато негативу, але потрібно згадати, що приносять людям радість.

"Наприклад, дзвінок бабусі, яка радіє навіть 5-хвилинній розмові з онукою. Шанувальник, який підійшов сфотографуватися на вулиці. Смачний сніданок, який сама зробила. Час з сім'єю

Красиво укладене волосся і підібраний одяг. Робота на студії або репетиція танців...", - написала артистка.



За дві години пост зібрав понад 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"найкрутіша дівчина🔥", "Дуже красива 😍", "Юхууу нова фоточка. Як завжди топ🔥. Спасибі за добрий ранок, таку прекрасною фоточкой🥺❤", "Вчорашній концерт прям бомба, ракета😍🚀. А особливо нова пісня 🤤. Tonight a-a-a-a🔥🔥🔥", "Ти молодчинка:) лови хвилю:) будь в позитиві:)", "Обожнюю тебе", "Мішель твоє обличчя, як краща картина", "Чекаю нових фото. Я люблю тебе як онуку", "Чарівна дівчина)))🔥🔥🔥🌹🌹😍", "Класне фото", " Або приносить😌✨ радість😍 і щастя в душі😇такої рідної🤗♥️ сонячна🌞людина Мишелька👼🏽...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Андраде показала найбільш ефектні пози прямо в кріслі, дочка Потапа оцінила.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Мішель Андраде в облягаючому майці показала свою гордість.

А ще Politeka писала, що юна підопічна Потапа влаштувала брудні танці прямо в барі.