Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася в компанії гарячого красеня

Правда, для ревнощів бойфренда 50-річної зірки Алекса Родрігеса немає підстав, оскільки Джей Ло позує на парі знімків разом з 26-річним співаком Малумою з Колумбії. Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На першому знімку Малума, повне ім'я якого Хуан Луїс Лондоні Аріас, сидить, прикривши голову червоною хусткою і в квітковому комбінезоні, а на другому він і Дженніфер заливисто сміються. При цьому звертає на себе увагу майка артистки, яка ледве прикриває соковитий бюст. Крім цього, на ній темні спортивні футболки і кросівки.

Найімовірніше, артисти готують спільний запальний трек, оскільки Малума вже не раз виступав дуетом із зірками світової величини. У його скарбничці є композиція з Мадонною, а також спільна пісня з Шакірою.

Раніше ми писали про те, що нещодавно Джей Ло з'явилася на сцені в екстравагантному костюмі. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня стояла на сцені, тримаючи в руках кепку в блискітках.

Вона була одягнена в дуже дивний костюм: зверху на ній красувався міні піджак, який з'єднувався шматками тканини зі штанинами. А ось посеред тіла красувався екстремальний розріз. Джей Ло наділа під костюм боді в блискітках і білі труси. Виглядав весь цей комплект одночасно дивно і вражаюче.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "Які ж вони солодкі".

Як повідомляла Politeka, нестримна Джей Ло влаштувала дорослі розваги перед камерою, особисті кадри: "Як я могла...".

Також Politeka писала, що сяюча Джей Ло вразила красою в компанії чоловіка: "Неймовірна".