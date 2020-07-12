Курс долара в Україні кардинально зміниться наступного тижня

З 13 липня протягом тижня курс долара в Україні буде поступово змінюватися і знизиться. Так, готівковий долар у банках буде коштувати близько 27 гривень.

Про це розповів аналітик Вадим Іосуб у виданні РБК-Україна.

За прогнозом експерта, курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривні, а готівковий долар у банках - близько 26,8/27,0 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,9%:

курс долара НБУ знизився з 27,18 до 26,93 гривні (-0,9%);

попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії Укрдилінг, за цей же час знизилися з 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%);

середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%).

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Курс валют в Україні 12 липня застигне перед різкою зміною, долар і євро вирішать розійтися на деякий час. Євро після вихідних втратить відразу кілька копійок, а саме – 0,13,71. Долар після вихідних же навпаки, подорожчає на 0,017.

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