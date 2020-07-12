Співачка Анна Седокова в купальнику похвалилася відпочинком в Майамі

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця "ВІА Гри" Анна Седокова часто викликає суперечливу реакцію в мережі, публікуючи відверті і навіть пікантні фото. При цьому співачка сама зізнається, що у неї є зайві кілограми, проте вона любить свою фігуру і не соромиться її показувати, що довела на останніх знімках в мережі.

Зараз співачка вирушила в Бэл-Харбор (селище в окрузі Майамі, штат Флорида прим.ред.). Там вона засмагає на сонечку і вдосталь плаває в океані. При цьому, вона не забуває про своїх численних шанувальників, тому часто публікує знімки звідти.

Артистка показала свій вечір, який провела біля берега океану, а також похвалилася красивими купальниками і пружними сідницями на відвертих знімках, на яких вона позує, спокусливо зігнувшись.

Вона позує у смугастому купальнику, який вигідно підкреслив її тонку талію й стрункі ноги. При цьому кадр зроблений так, щоб акцентувати увагу на чуттєвій посмішці красуні і її пишному бюсті.

Як завжди, не обійшлося без критикують відгуків і нагадування про те, що вона є матір'ю трьох дітей, однак більшість фоловерів залишили співачці компліменти щодо її фігури і сміливості.

"Аня, ти соковита як манго!!!!🔥🌹👍☀️❤️ не худни ще й так круто", "Богиня", "Шикарні ноги Анна", "Вийшла така, струнка, приголомшлива, голосок такий ніжний 😊 посмішка чарівна! Така ласкава кішечка", "подзагорела,відмінно виглядаєш👍", "🚀 петарда гармата гармата💋🖐❤".

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.