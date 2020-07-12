Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганними формами під час відпочинку з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Седокова позує, лежачи на руці свого коханого. При цьому красуня знімає себе з найбільш вигідних ракурсів, демонструючи розкішну фігуру в купальнику.

Самі кадри вона ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені такої можливості, адже Седокова опублікувала їх у себе в Сторіс.

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«Для мене сексуальність - це жіночність, впевненість у собі, фантазія і безмежність...Сексуальною жінкою хочеться мати, їй хочеться дарувати подарунки й завойовувати кожен день. Її хочеться ревнувати й оберігати. Для мене стоїть знак рівності між словами сексуальна і бажана», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує у відвертому міні, демонструючи бездоганну красу. В якийсь момент камера наближається до неї, а співачка згинається до неймовірності, показуючи розкішні форми й ракурси.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

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