Певица Анна Седокова в купальнике похвасталась отдыхом в Майами
Как сообщает Politeka.net, экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова часто вызывает спорную реакцию в сети, публикуя откровенные и даже пикантные фото. При этом певица сама признается, что у нее есть лишние килограммы, однако она любит свою фигуру и не стесняется ее показывать, что доказала на последних снимках в сети.
Сейчас певица отправилась в Бэл-Харбор (поселок в округе Майами, штат Флорида прим.ред.). Там она загорает на солнышке и вдоволь плавает в океане. При этом, она не забывает о своих многочисленных поклонниках, поэтому часто публикует снимки оттуда.
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Артистка показала свой вечер, который провела у берега океана, а также похвасталась красивыми купальниками и упругими ягодицами на откровенных снимках, на которых она позирует, соблазнительно изогнувшись.
Она позирует в полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги. При этом кадр сделан так, чтобы акцентировать внимание на чувственной улыбке красотки и ее пышном бюсте.
Как обычно, не обошлось без критикующих отзывов и напоминания о том, что она является матерью троих детей, однако большинство фолловеров оставили певице комплименты относительно ее фигуры и смелости.
"Аня, ты сочная как манго!!!!🔥🌹👍☀️❤️ не худей ещё и так круто", "Богиня", "Шикарные ноги Анна", "Вышла такая, стройная, потрясающая, голосок такой нежный 😊 улыбка обворожительная! Такая ласковая кошечка", "подзагорела,отлично выглядишь👍", "🚀 петарда пушка пушка💋🖐❤".
Напомним, Седокова дико опозорилась на камеру, красноречивые кадры
Как Politeka писала, что роскошная Седокова похвасталась похудевшей фигурой: диеты дали свое.
Также Politeka сообщала, что Седокова лишилась возможности видеть собственную дочь, причина поражает.