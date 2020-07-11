Модель Келлі Гейл з Victoria's Secret похвалилася формами в прозорому купальнику, блиснувши явно зайвим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Пляжний день змінив дощ», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Гейл позує в прозорому купальнику в момент, коли її облило водою. Сама білизна прозоре, з-за чого в кадр потрапили принади дівчини.

«Як стирчать, супер», «Боже, прикрий! Тебе ж діти дивляться», «вау, ідеальні принади», «просто вау. Ідеальна», «Келлі, що ж ти робиш зі мною», «виглядає так, ніби тобі холодно», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель, ексангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret", Гейл Келлі показала, де відпочиває.

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичайного життя.

На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Приголомшлива Келлі зелений одягла купальник, натягнувся на соковитих принади. Маленька рожева тканина ледве утримувала груди на місці. При цьому видно, як бюст випирає і йому тісно.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати