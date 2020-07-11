Відома фітнес-модель Лексі Кай показала свою ідеальну фігуру в різних ракурсах
Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Дівчина вбралася в жовтий короткий топ і лосини і продемонструвала серію вправ в спортзалі.
Треба сказати, що вбрання дуже вдало підкреслило всі опуклості фітнес-моделі.
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Спочатку Лексі Кай влаштувала невелику пробіжку, потім показала серію вправ з підстрибуванням на одній нозі і на інше. Також можна помітити, що вона взяла в руки гантелі і стала качати область грудей, потім залізла на тренажер і приступила до вправ, які роблять пружні сідниці.
Ролик дуже сподобався всім шанувальникам. Всього за годину встигли переглянути понад 10 тисяч разів.
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На фото Лексі позує в білому коротенькій сукні, а також великих чорних чоботях. Красуня стала в профіль і демонструвала свою ідеальну фігуру і пишні форми, посміхаючись на камеру. Кай залишила волосся розпущеним, а в руках тримала напій. На тлі можна побачити двох жеребців, яких зірка вирішила показати своїм фанатам.
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