Погода в Україні 12 липня різко зміниться, більшість жителів країни чекають сильні дощі та грози

Як повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр, сьогодні на західній частині країни будуть особливо сильні дощі, які будуть супроводжувати грози й денні 16-19 градусів тепла. Вночі очікується похолодання аж до +11 за Цельсієм.

На півночі також будуть бушувати зливи з грозою. Однак тут стовпчик термометра прогріється до 22-30 градусів. Вночі їх змінить 16-18 зі знаком "плюс".

Також негода зайде в гості й в центральні області України, але попри це, повітря прогріється ще більше: аж до +33 спеки вдень. У нічний час доби стовпчик термометра опуститься до 15-18 градусів тепла.

А ось на півдні України буде сонячно і тепла. Вдень повітря буде в районі 28-34 спеки. Вночі щодо свіжо: 17-22 тепла.

Найбільше пощастило жителям східних регіонів. Накриють дощі лише Дніпропетровську область. Але, попри це, в районі повітря прогріється до 30-34 тепла. Вночі, правда, охолоне до 14-19 градусів.

Київ і область, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні чекає злива та гроза, яка буде супроводжуватися 27-29 градусів тепла. Вночі їх змінять 16-18 за Цельсієм.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у західних регіонах будуть істотні опади, а в окремих районах можливі град та шквали до 15-20 м/с. Місцями на Закарпатті вітер посилиться до 25 м/с, а на високогір'ї аж до 30-35 м/с. У зв'язку з цим рятувальники оголосили I й II рівні небезпеки.

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