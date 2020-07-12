Погода в Украине 12 июля резко изменится, большинство жителей страны ждут сильные дожди и грозы

Как сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр, сегодня на западной части страны будут особенно сильные дожди, которые будут сопровождать грозы и дневные 16-19 градусов тепла. Ночью ожидается похолодание вплоть до +11 по Цельсию.

На севере также будут бушевать ливни с грозой. Однако здесь столбик термометра прогреется до 22-30 градусов. Ночью их сменит 16-18 со знаком "плюс".

Также непогода зайдет в гости и в центральные области Украины, но несмотря на это, воздух прогреется еще больше: вплоть до +33 жары днем. В ночное время суток столбик термометра опустится до 15-18 градусов тепла.

А вот на юге Украины будет солнечно и тепла. Днем воздух будет в районе 28-34 жары. Ночью будет относительно свежо: 17-22 тепла.

Больше всего повезло жителям восточных регионов. Дожди накроют лишь Днепропетровскую область. Но, несмотря на это, в районе воздух прогреется до 30-34 тепла. Ночью, правда, остынет до 14-19 градусов.

Киев и область, согласно прогнозу синоптиков, сегодня ждет ливень и гроза, которая будет сопровождаться 27-29 градусами тепла. Ночью их сменят 16-18 по Цельсию.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в западных регионах будут существенные осадки, а в отдельных районах возможны град и шквалы до 15-20 м/с. Местами на Закарпатье ветер усилится до 25 м/с, а на высокогорье аж до 30-35 м/с. В связи с этим спасатели объявили I и II уровни опасности.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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