У неділю 12 липня деякі області України заллє дощами, а деякі зажарит під палючим сонцем

З новим прогнозом погоди українців ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко, передає Politeka.net.

Синоптик зазначила, що на заході прогнозують різку зміну погоди. Посиляться дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи. При грозах, за словами Діденко, посилиться швальный вітер.

Також суттєво знизиться температура повітря до +12+18 градусів.

На решті території України буде переважати суха, ясна і спекотна погода. Температурні показники будуть в межах +28 +33 градусів.

Крім цього метеоролог звернула увагу, що в другій половині дня на півночі країни – це в Житомирській, Чернігівській та Київській області, а також в центральній – Вінницькій області - найбільш вірогідні дощі, місцями з грозами та шквальним вітром.

На Півдні, Сході, в більшості центральних областей – переважатиме яскраве палюче сонце з температурою повітря +29+33 градуси.

У Києві, 12 липня, можливий короткочасний дощ з грозою в другій половині дня.

Температура повітря на Петра і Павла буде зберігатись достатньо високою, + 28 + 30 градусів.

Раніше ми повідомляли, що українцям не варто розслаблятися, оскільки серпень буде таким же спекотним, як і липень. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбаль.

Він попередив українців, що останній місяць літа запам'ятається українцям спекою і мінімальною кількістю опадів.

За словами синоптика, останні дні липня будуть дощовими, але дуже теплими, а температура встановиться на рівні +27…+29 градусів. Така погода буде і на початку серпня.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода. До 11 серпня температура буде коливатися в межах від 26 до 33 градусів тепла вдень та +18…+20 вночі", – продовжив синоптик.

Довгоочікувана прохолада прийде в Україну вже в двадцятих числах серпня.

Нагадаємо, що Україну чекає нова погодна аномалія, прогноз кліматолога.

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