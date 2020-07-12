Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко після відвідин України повернулася на роботу

Про це зірка повідомила в своєму Instagram, підкріпивши пост фото з аеропорту, пише Politeka.net.

Зірка позувала в блакитній футболці і шортах. На ногах красувалися білі шкарпетки з такого ж кольору взуття.

Красуня вирішила завершити образ капелюхом з великими полями, обличчя Регіни приховувала маска.

"МамаРегіна прибула на роботу) Впевнена, що всі ви знаєте це місто? Які варіанти?)", - підписала фото телеведуча.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Це місто, де є аеропорт! 😄😂", "Ойййй як же я хочу відчути на собі що таке літати, на вагах побачити перевагу багажу в дюті фрі купити парфуми 🤗😍💛

На жаль кордони ОАЕ ще не відкриті і ми не може вилетіти в подорож", "Варіантів чесно немає, але фото живе. Подобаються такі фото. Регіна, Ви на всіх фото просто красуня!", "За зовнішнім виглядом ви як на морі 😹 ми на морі в 🇪🇸. Хоча у вас же закриті кордони ще 🙈", "Судячи по масці це не Росія 😂 Одеса", "Ура🙏потихеньку вливаємося в колишній ритм", "Красуня ти моя сама улюблена телеведуча, у орел і решка якщо ти не ти знімаєшся я навіть не дивлюся", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, на початку цього року зірка неправильно висловилася про жертв домашнього насильства, після чого стався гучний скандал, і Регіна піддалася цькування в інтернеті.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко позувала в кофті і міні-шортах, демонструючи ідеальні ноги.

«Ну, що поїхали в подорож 🧳! Хто куди збирався цього літа? Я от хотіла з'їздити в Одесу і в Туреччину на all-inclusive 🤷🏼‍♀️ Костюм, мій супер-костюм…», - підписала вона знімок.

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