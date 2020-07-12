Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко после посещения Украины вернулась на работу

Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, подкрепив пост фото из аэропорта, пишет Politeka.net.

Звезда позировала в голубой футболке и шортах. На ногах красовались белые носки с такого же цвета обувью.

Красотка решила завершить образ шляпой с большими полями, лицо Регины скрывала маска.

"МамаРегина прибыла на работу) Уверена, что все вы знаете этот город? Какие варианты?)", - подписала фото телеведущая.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Это точно город, где есть аэропорт! 😄😂", "Ойййй как же я хочу уже ощутить на себе что такое летать, на весах увидеть перевес багажа в дюти фри купить духи 🤗😍💛

К сожалению границы ОАЭ ещё не открыты и мы не может вылететь в путешествие", "Вариантов честно нет, но фото живое. Нравятся такие фото. Регина, Вы на всех фото просто красавица!", "По внешнему виду вы как на море 😹 мы на море в 🇪🇸. Хотя у вас же закрыты границы ещё 🙈", "Судя по маске это не Россия 😂 Одесса", "Ура🙏потихоньку вливаемся в прежний ритм", "Красотка ты моя самая любимая телеведущая в, орёл и решке если ты не ты снимаешься я даже не смотрю", - написали пользователи сети.

Отметим, в начале этого года звезда неправильно высказалась о жертвах домашнего насилия, после чего произошел громкий скандал, и Регина подверглась травле в интернете.

Напомним, Регина Тодоренко позировала в кофте и мини-шортах, демонстрируя идеальные ноги.

«Ну, что покатили в путешествие 🧳! Кто куда собирался этим летом? Я вот хотела съездить в Одессу и в Турцию на all-inclusive 🤷🏼‍♀️ Костюм, мой супер-костюм…», - подписала она снимок.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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