45-летний британский футболист Дэвид Бекхэм, признанный секс-символ, возглавляющий рейтинги самых красивых мужчин в мире, напугал внешним видом на последних фото

На днях любимец миллионов покинул свой загородный дом, где с семьей отсиживается на карантине, чтобы сходить с дочкой Харпер в магазин за припасами. Тут-то его и подловила коварная камера.

Дэвид выглядел изможденным и сильно постаревшим. Более того, на этот раз некогда обладатель завидной шевелюры не надел головного убора, в которых все чаще стал появляться в последнее время. Так что открылась печальная картина: оказывается Бекхэму уже нечем похвастаться, так как его голова практически полностью облысела - "что с его головой?"

Разговоры о том, что футболист стремительно теряет волосы появилась несколько лет назад. Еще в октябре 2018 года впервые заговорили, что он сделал пересадку волос.

Его представители не подтвердили информацию, а сам Бекхэм однажды предположил, что у него не будет соблазна пройти дорогостоящий процесс.

«Совершенно очевидно, что в этом нет ничего плохого, - говорил он еще в 2012 году, - Если я начну демонстрировать признаки лысины, я просто побреюсь».

Когда именно у звезды начались проблемы с выпадением волос, неизвестно. Но в 2019 году у него была еще заметна вполне сносная прическа. В рекламе виски Haig Club, выпущенной в октябре 2019 года, его волосы были еще в порядке. Следовательно, проблема возникла совсем недавно.

Эксперт по восстановлению волос Крэйг Хентон выразил мнение, что вряд ли Бехэм делал пересадку, а вот пройти специальные косметические процедуры по уходу за шевелюрой - мог. Но из-за карантина был вынужден прекратить их, поэтому проблема снова нарисовалась на горизонте.

"Возможно, Дэвид приостановил медицинскую программу по уходу за волосами, включающую лекарства и лазерное лечение. Затем его волосы вернутся к своему генетическому образцу, пока он не возобновит лечение", - предположил эксперт.

Ранее мы сообщали, еще один кумир миллионов женщин, голливудский красавчик Брэд Питт напугал постаревшим видом. Поседевший актер засветился эфире юмористического шоу Saturday Night Live.

Питт предстал в образе доктора Энтони Фаучи, который консультирует президента США по вопросам эпидемии, а выступление было посвящено недавнему заявлению Трампа о том, что вакцина от вируса появится "относительно скоро".

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