21-летний Бруклин, сын бывшего футболиста Дэвида и певицы Виктории Бекхэм, собрался завести собственную семью

Как сообщают британские СМИ, старший наследник звездной четы сделал предложение своей подруге, американской актрисе Николе Пельтц. 25-летняя девушка является дочерью знаменитого промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Известно, что юный Бекхэм встречается с Николой уже семь месяцев. Если верить друзьям Бруклина, родители вполне довольны его выбором, что неудивительно, учитывая положение в обществе будущей невестки.

Ранее мы рассказывали, что 45-летний Бекхэм, икона стиля, любимец миллионов женщин, напугал своим потрепанным внешним видом. Звезду спорта засняли на карантине во время похода с дочкой Харпер в магазин.

Дэвид выглядел изможденным и сильно постаревшим. Более того, на этот раз некогда обладатель завидной шевелюры не надел головного убора - а, как известно, он старается не выходить в свет без кепки в последнее время. Так что, наконец, раскрылась правда. Оказывается, Бекхэму уже нечем похвастаться, так как его голова практически полностью облысела.

Разговоры о том, что футболист стремительно теряет волосы появилась несколько лет назад. Еще в октябре 2018 года впервые заговорили, что он сделал пересадку волос. Его представители не подтвердили информацию, а сам Бекхэм комментировал ситуацию так: «Совершенно очевидно, что в этом нет ничего плохого. Если я начну демонстрировать признаки лысины, я просто побреюсь».

Эксперт по восстановлению волос Крэйг Хентон выразил мнение, что вряд ли Бекхэм делал пересадку, а вот пройти специальные косметические процедуры по уходу за шевелюрой - мог. Но из-за карантина был вынужден прекратить их, поэтому проблема снова возникла на горизонте.

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