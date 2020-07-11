Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганною красою в новій фотосесії й здивувала несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Для мене сексуальність - це жіночність, впевненість у собі, фантазія і безмежність...Сексуальну жінку хочеться мати, їй хочеться дарувати подарунки та завойовувати кожен день. Її хочеться ревнувати й оберігати. Для мене стоїть знак рівності між словами сексуальна і бажана», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує у відвертому міні, демонструючи бездоганну красу. В якийсь момент камера наближається до неї, а співачка згинається до неймовірності, показуючи розкішні форми й ракурси.

«Якби у мене була чарівна паличка, я б хотів, щоб ти була моєю», «красуня», «кльово виглядаєш», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, популярна виконавиця Анна Сєдокова похизувалася розкішними вигинами в тісному вбранні.

«Я жінка, яку хочуть⚡️Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це так? Ну вже немає. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами й все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі й врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.