Популярна виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганною красою в новій фотосесії й здивувала несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Для мене сексуальність - це жіночність, впевненість у собі, фантазія і безмежність...Сексуальну жінку хочеться мати, їй хочеться дарувати подарунки та завойовувати кожен день. Її хочеться ревнувати й оберігати. Для мене стоїть знак рівності між словами сексуальна і бажана», — йдеться в повідомленні.

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Если бы у тебя была возможность касанием волшебной палочки превратиться в самую сексуальную женщину планеты? Какая бы ты была? Опиши мне пожалуйста в комментах 👇🏻 ⠀ Для меня сексуальность- это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность... ⠀ Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная. ⠀ А можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но не сложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт. ⠀ Через 5 дней начнётся мой курс «Я женщина которую хотят» ❤️ Он дорогой, но ваша новая жизнь стоит этого! И разве ты дешевая? ⠀ А завтра ... Завтра мы с @pavlovskaia_evgeniya проведём Бесплатный мастер класс #Просекс Женя расскажет о том, как убрать болоки в сексе, почему девушки очень редко получают удовольствие и много другого. А я расскажу секретные приемы и личную историю как из гадкого утёнка, превратилась в одну из самых желанных женщин страны. И являюсь ей уже больше 15 лет, что для моих 65 достаточно не плохо 😉 ⠀ Мастер класс бесплатный, но нужно пройти очень легкую регистрацию, по ссылке у меня в профиле 👆🏻 Не хочется левых людей, ведь тема личная. Итак завтра в 18.00 мы будем создавать новую тебя, желанную и счастливую 🤗❤️

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує у відвертому міні, демонструючи бездоганну красу. В якийсь момент камера наближається до неї, а співачка згинається до неймовірності, показуючи розкішні форми й ракурси.

«Якби у мене була чарівна паличка, я б хотів, щоб ти була моєю», «красуня», «кльово виглядаєш», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, популярна виконавиця Анна Сєдокова похизувалася розкішними вигинами в тісному вбранні.

«Я жінка, яку хочуть⚡️Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це так? Ну вже немає. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами й все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі й врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Сєдокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.