Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречной красотой в новой фотосессии и удивила неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Для меня сексуальность - это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность...Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — говорится в сообщении.

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Если бы у тебя была возможность касанием волшебной палочки превратиться в самую сексуальную женщину планеты? Какая бы ты была? Опиши мне пожалуйста в комментах 👇🏻 ⠀ Для меня сексуальность- это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность... ⠀ Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная. ⠀ А можно ли этому научиться? Не скажу, что элементарно, но не сложно. И в этом я мастер и однозначно эксперт. ⠀ Через 5 дней начнётся мой курс «Я женщина которую хотят» ❤️ Он дорогой, но ваша новая жизнь стоит этого! И разве ты дешевая? ⠀ А завтра ... Завтра мы с @pavlovskaia_evgeniya проведём Бесплатный мастер класс #Просекс Женя расскажет о том, как убрать болоки в сексе, почему девушки очень редко получают удовольствие и много другого. А я расскажу секретные приемы и личную историю как из гадкого утёнка, превратилась в одну из самых желанных женщин страны. И являюсь ей уже больше 15 лет, что для моих 65 достаточно не плохо 😉 ⠀ Мастер класс бесплатный, но нужно пройти очень легкую регистрацию, по ссылке у меня в профиле 👆🏻 Не хочется левых людей, ведь тема личная. Итак завтра в 18.00 мы будем создавать новую тебя, желанную и счастливую 🤗❤️

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Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в дерзком мини, демонстрируя безупречную красоту. В какой-то момент камера приближается к ней, а певица изгибается до невероятности, показывая роскошные формы и ракурсы.

«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы хотел, чтобы ты была моей», «красавица», «клево выглядишь», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными изгибами в тесном наряде.

«Я женщина, которую хотят⚡️Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», - говорится в сообщении.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.