Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречной красотой в новой фотосессии и удивила неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Для меня сексуальность - это женственность, уверенность в себе, фантазия и безграничность...Сексуальной женщиной хочется обладать, ей хочется дарить подарки и завоевывать каждый день. Ее хочется ревновать и оберегать. Для меня стоит знак равенства между словами сексуальная и желанная», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в дерзком мини, демонстрируя безупречную красоту. В какой-то момент камера приближается к ней, а певица изгибается до невероятности, показывая роскошные формы и ракурсы.

«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы хотел, чтобы ты была моей», «красавица», «клево выглядишь», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными изгибами в тесном наряде.

«Я женщина, которую хотят⚡️Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», - говорится в сообщении.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.