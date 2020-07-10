Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва вразила сміливою витівкою в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах представлений уривок з е кліпу. На них Астаф'єва позує в тісному топі, який підкреслює її значні форми. При цьому сама знаменитість елегантно гладить себе, демонструючи жіночність і почуття ритму.

Однак шанувальники Астаф'євої могли спостерігати за подіями мовчки, адже кадрами знаменитість вирішила поділитися в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього ми розповідали що легендарна українська співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва блиснула ідеальними ногами в мінісукні

«Літо. Саме час сяяти й піклуватися про свою шкіру з задоволенням», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Астаф'єва розповідає шанувальникам про косметику, яку вважає за краще користуватися. Сам пост вона супроводжувала яскравим знімком у мініплатті, яке підкреслювало відразу дві її гордості: пишні груди та ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Багато з них висловили слова захоплення пишними формами зірки, а також сміливою ідеєю Астаф'євої.

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