Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія влаштувала дикі танці з Мішель Андраде без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, дівчата на центральній площі Києва влаштували танці, демонструючи ідеально почуття ритму. Горова при цьому, як можна помітити, була в джинсах і короткому топі без білизни. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від того, що відбувається.

«А хороша ж!», «добре вийшло, молодчинки», «крашихи», «навчіть мене так танцювати», — пишуть її шанувальники.

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«Боже, чому я була таким пончиком», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Горова позує в крихітному білизна, демонструючи неймовірну фігуру. Особа вона вирішила прикрити за допомогою стікера.

«Але навіть з пончика можна перетворитися в худишку, якщо вибрати правильну позу. Але щоки видають», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на другому знімку Горова позує, приспустивши халат і виставивши напоказ неймовірні вигини. На камеру знаменитість позувала напівбоком.

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