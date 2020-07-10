Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія влаштувала дикі танці з Мішель Андраде без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
Так, дівчата на центральній площі Києва влаштували танці, демонструючи ідеально почуття ритму. Горова при цьому, як можна помітити, була в джинсах і короткому топі без білизни. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват від того, що відбувається.
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«А хороша ж!», «добре вийшло, молодчинки», «крашихи», «навчіть мене так танцювати», — пишуть її шанувальники.
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«Боже, чому я була таким пончиком», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Горова позує в крихітному білизна, демонструючи неймовірну фігуру. Особа вона вирішила прикрити за допомогою стікера.
«Але навіть з пончика можна перетворитися в худишку, якщо вибрати правильну позу. Але щоки видають», — підкреслюється в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що на другому знімку Горова позує, приспустивши халат і виставивши напоказ неймовірні вигини. На камеру знаменитість позувала напівбоком.
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