Известная украинская певица Alyona Alyona показала необычное фото в Инстаграм, превратившись в куклу Барби

Так, в этот раз молодая и позитивная рэп-исполнительница Alyona Alyona решила в очередной раз поразить фанатов необычным позитивным образом и похвасталась довольно креативным снимком, который представила в Инстаграм.

На новом кадре девушка примерила на себя образ милой куколки Барби. Поклонники оценили чувств юмора артистки, ведь она любит принимать себя такой, какая она есть и призывает других не бояться лишних килограммов на своем теле.

Певица отметила, что она является нестандартной куклой Barbie из-за своих пышных форм:

«Нестандартные стандарты», - коротко подписала новое фото девушка.

Вот что ответили пользователи:

«Wow», «Взаімно❤️👼🏻», «Взаємно 😻💞», «Ты такая крошечка», «Ты очень крутая, мне нравится», «💕💕💕💕 мне очень нравится вид куколки», «Оце краща барбі🤩😅», «Вот так огнище❤️❤️🔥», «Вітання землячці!🙂 Ваша творчість - космос🔥🔥🔥».

Ранее мы сообщали, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona во время отдыха решила скинуть все и похвастаться внушительными формами.

«Ты — сильная, ты — умная, ты — креативная, ты — независимая! В тебе прекрасно все! Все, что ты делаешь, сделано с любовью! Ты — хорошая мама, сестра, жена, подруга! Ты — уникальная. Будь всегда собой, люби себя и сей добро», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках певица позирует без белья, прикрыв внушительные формы кокосами. На другом снимке девушка смеется, задрав голову, но не забыв про кокосы.

Сообщалось, что известная украинская певица Alyona Alyona показала себя в черном закрытом купальнике.

На кадре Alyona Alyona прыгает бомбочкой прямо в бассейн в черном купальнике. На фото можно легко увидеть объемные формы певицы. Рэпер добавила на снимок также картошку-фри в стакане от известной мировой сети. На фоне можно увидеть различные растения и здание, скорее всего отель. Известно, что Alyona Alyona сейчас отдыхает в теплых краях.

Напомним, рэперша Alyona Alyona откровенно рассказала о страшном горе

А еще Politeka писала, что Рэперша Alyona Alyona в купальнике огорошила растяжкой

Также Politeka сообщала, что горе обрушилось на рэпершу Alyona Alyona