Шанувальникам завжди цікаво подивитися, як виглядали улюблені артисти в юності і дитинстві. Особливо цікаво поглянути на архівні знімки найбрутальніших чоловіків Голлівуду

Politeka.net вирішила згадати, як виглядали найсильніші чоловіки 90-х в дитинстві.

«Міцний горішок» Брюс Вілліс народився в родині американського солдата та німкені. У дитинстві Брюс сильно заїкався і почав відвідувати театральний гурток, щоб впоратися з цією проблемою. Вілліс потрапив у кіно випадково – він працював барменом, його помітив режисер по кастингу і запросив на роль бармена, а далі понеслося...

Ще одна зірка 1990-х Дольф Лундгрен народився в Швеції. Батько бив Дольфа і його маму, обзиваючи невдахою. Це, за словами актора, мотивувало його досягти успіху і займатися контактними видами спорту.

Арнольд Шварценеггер починав свою кар'єру як бодібілдер і тільки потім прославився в кіно як культовий Термінатор, а на спаді своєї акторської кар'єри подався в політику. В юності актор був вельми привабливим, а от у дитинстві — скромним непримітним хлопчиком.

Сильвестр Сталлоне отримав серйозну родову травму, і половина його обличчя стала нерухомою. У дитинстві він погано розмовляв і постійно бився з однолітками, які його ображали. Пізніше жорсткий характер дозволив Сталлоне стати всесвітньо відомим.

Жан-Клод Ван Дамм народився в Бельгії. У дитинстві красень займався карате, але виглядав звичайним ботаном, оскільки носив окуляри. За свою кар'єру Ван Дамм встиг знятися в більш ніж 65 картинах.

Нагадаємо, нестаріючий Арнольд Шварценеггер переплюнув Волочкову шпагатом на столі: "Я дуже гнучкий сьогодні".

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