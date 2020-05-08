Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер до сих пор в "прекрасной" форме

Об этом пишет Politeka.net.

Удивительное видео в стиле Анастасии Волочковой известный голливудский актер, которому в этом году исполнится 73 года, опубликовал в своем микроблоге Instagram.

В частности, Арнольд Шварценеггер показал своим поклонникам довольно забавное видео занятий физкультурой на кухонном столе.

Сидя на шпагате на кухонном столе, 72-летний Арнольд Шварценеггер с сигарой в зубах показывает, как поднимает руки и тянется к носкам. При этом звезда Голливуда изо всех сил делает вид, что ему это упражнение дается тяжело.

После “уставший” актер кладет руки на пояс и попросту отходит от стола со словами: “Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой”. Позже становится понятно, что ноги были поддельными.

Поклонники оценили юмор 72-летнего Арнольда Шварценеггера, просмотрев забавный видеоролик почти 2,4 млн раз.

Ранее мы рассказывали, что легендарный Шварценеггер огорошил снимком своего сына. Известно, что у знаменитости четверо детей, которые родились в браке с тележурналистикой Марией Шрайвер, и один внебрачный ребенок - от домработницы Милдред Патрисии Баэны.

Все дети, кроме одного, тщательно следят за собой и стараются вести здоровой образ жизни. Однако сын, Кристофер, после давней травмы перестал заниматься спортом и сильно располнел. Папарацци постоянно фотографируют парня, а в сети не устают обсуждать внешность сына известного бодибилдера.

На днях Арнольд Шварценеггер сам обнародовал снимок Кристофера в Инстаграм. В посте отец сказал, что любит сына и назвал его чемпионом.

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