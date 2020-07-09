Поклонникам всегда интересно посмотреть, как выглядели любимые артисты в юности и детстве. Особенно интересно взглянуть на архивные снимки самых брутальных мужчин Голливуда

Politeka.net решила вспомнить, как выглядели самые сильные мужчины 90-х в детстве.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис родился в семье американского солдата и немки. В детстве Брюс сильно заикался и начал посещать театральный кружок, чтобы справиться с этой проблемой. Уиллис попал в кино случайно – он работал барменом, его заметил режиссер по кастингу и пригласил на роль бармена, а дальше понеслось...

Еще одна звезда 1990-х Дольф Лундгрен родился в Швеции. Отец избивал Дольфа и его мать, обзывая неудачником. Это, по словам актера, мотивировало его добиться успеха и заниматься контактными видами спорта.

Арнольд Шварценеггер начинал свою карьеру как бодибилдер и только потом прославился в кино как культовый Терминатор, а на спаде своей актерской карьеры подался в политику. В юности актер был весьма привлекательным, а вот в детстве — скромным непримечательным мальчиком.

Сильвестр Сталлоне получил серьезную родовую травму, и половина его лица стала неподвижной. В детстве он плохо разговаривал и постоянно дрался со сверстниками, которые его обижали. Позже жесткий характер позволил Сталлоне стать всемирно известным.

Жан-Клод Ван Дамм родился в Бельгии. В детстве красавчик занимался карате, но выглядел обычным ботаном, так как носил очки. За свою карьеру Ван Дамм успел сняться в более чем 65 картинах.

Напомним, нестареющий Арнольд Шварценеггер уделал Волочкову шпагатом на столе: "Я очень гибок сегодня".

Как сообщала Politeka, дети Лопес, Сталлоне, Де Ниро и других звезд поразили внешностью: абсолютно не похожи на родителей.

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