Відома українська актриса Інна Білоконь, яка прославилася як мама Вєрки Сердючки, показала нове фото з чоловіком

На своїй сторінці в Instagram подруга Андрія Данилка розмістила фотоколаж з нічної прогулянки по місту. В житті артистка зовсім не схожа на свого ексцентричного сценічного персонажа, повідомляє Рoliteka.net.

Інна постала перед шанувальниками з розпущеним волоссям, без макіяжу і в непримітному вбранні. На фото відразу і не впізнаєш шалену маму Сердючки.

"Порядна ....🤪🤪🤪🤪 ТЬОТЯ МОТЯ", - кумедно підписала знімки Інна Білоконь.

"Ви як завжди на висоті!!!❤️", "Красуня😍", "А де Андрій Михайлович", "Хоч тьотя Мотя, але ж як без вас. Ми звикли, де Сердючка, там і мама! Здоров"я вам, благополуччя, тільки позитивних емоцій в житті на радість всім нам! А чоловік у вас чудовий, що з розумінням ставиться до творчості і йому всіх благ!", - пишуть в коментарях шанувальники творчості Данилко та його сценічної мами.

Раніше Андрій Данилко дав інтерв'ю, в якому проговорився про стосунки зі сценічною мамою Сердючки. Ведучий зіграв з артистом в гру "Збреши мені". За правилами, співак повинен був збрехати Дьоміну.

Так, на питання про більш близькі стосунки між Данилко і Білокінь, перший раптом відповів: "Ні", а далі зі сміхом додав: "Ось це я ляпнув, звичайно".

Нагадаємо, Сердючка, травесті-діва Монро та Кончіта Вурст вразили виглядом у звичайному житті: несподівані фото.

Як повідомляла Politeka, мама Сердючки із зіркою на голові затьмарила самого Данилка, кадри з гримерки.

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", помітна схожість.