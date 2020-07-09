37-летний беларуский певец Евгений Литвинкович, супер-финалист 3 сезона украинского "Х-фактора", изумил фанатов похудевшим видом

Как передает Politeka.net, артист опубликовал фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал как выглядел раньше, и как сейчас. На кадре слева лицо у Евгения заметно круглее, чем на другом. Более того, кажется, что на фото справа у артиста даже взгляд другой.

"Как Вы думаете, сколько лет разницы между этими фотографиями? ☺️😎😉", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись гадать. В основном люди называли цифры от 7 до 12 лет. Литвинкович раскрыл правильный ответ в комментариях. На самом деле "между кадрами" - 15 лет.

"Красавчик😻 Думаю, что лет 12) 🤔 С каждым годом все красивее🤗"

"Лет 10 наверное. На второй фотографии такой опасный альфа самец)))"

"15! 😃🤗 Это капец, как время летит..." - а всё такой же обаятельный !!!"

"Вы похорошели❤️❤️❤️"

"О, я помню тебя ещё таким, как на первом фото🤣Время и вправду быстро летит😉"

"На обоих фото ты красив, Евгений"

Напомним, Литвинкович является финалистом шоу «Украина имеет талант 4» 2012 года и супер-финалистом проекта «Х-фактор 3» 2013 года. В последнем случае, Евгений вошел в команду продюсера и шоумена Игоря Кондратюка, став, несомненно его любимчиком. Артист занял второе место, отдав первенство одесситке Аиде Николайчук.

После окончания шоу «Х-фактор» Евгений подписал 5-летний контракт с продюсерским центром канала СТБ и начал работу над первым альбомом.

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