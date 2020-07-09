24-річна Ганна, дочка 49-річної "прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк, показала, де мама проводить час після виписки з лікарні

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Аню зняли на високих мармурових сходах з металевими поручнями - розкішно й зі смаком. Як відомо, її мати ось уже більше року як бореться з раком. За останніми даними, актриса йде на поправку - лікарі навіть дозволили їй перебувати в ізоляції вдома, а не медустанові. Так, сімейство зараз мешкає в приватному будинку в Крекшино.

Дочка Заворотнюк позувала в довгій сукні-комбінації ніжного-рожевого відтінку і бежевих босоніжках на високих підборах. Аня млосно сіла на сходах, блиснувши стрункими ніжками і привертаючи увагу витонченими вигинами декольте.

"Я помітила, що багато хто з вас звертає увагу на те, що я дуже люблю кросівки, кеди і взуття на плоскій підошві. Мені дійсно так набагато комфортніше. Але сьогодні я вирішила піти за хлібом в такому вигляді😂 А ви який взуття віддаєте перевагу? 👟 або 👠?", - поділилася Аня, задавши в кінці питання шанувальникам.

Користувачі кинулися коментувати:

"Добрий день! Ви дуже Красива дівчина, вся в Маму і бабусю 👩🏼. Здоров'я Вам і Кохання ❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻"

"Так на маму схожа ❤️😘"

"Я живу в Німеччині і насилу можу собі уявити європейця, який йде в магазин на шпильках! це просто смішно! Та й нерозумно..."

"безкоштовно хліб не віддали ?))))🤣👍🔥"

"Ось що значить жінка. 👍 в магазин за хлібом в красивому платті 🔥💯"

"Чому така худенька?😰"

До цього ми розповідали, що дочка Заворотнюк показала територію навколо свого будинку, позуючи поруч з кущем білих троянд.

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