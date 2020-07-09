45-річна актриса Олеся Железняк із серіалу "Свати" розповіла, чого варто чекати шанувальникам телешоу

В одному з інтерв'ю російському виданню артистка повідомила, що в Білорусі, де проходили зйомки довгоочікуваного сьомого сезону, були зняті майже всі серії, однак проект був припинений через карантин. Железняк зізналася, що в цьому році чекати виходу нових "Сватів" не варто.

"Думаю, не в цьому році точно. Ми відзняли майже весь сезон. Залишалося кілька серій. Більшу частину зробили в Білорусі. І, мабуть, через вірус у цьому сезоні вже зніматися не будемо. А так як тільки доробимо, здамо", - поділилася Железняк.

Крім того, актриса зізналася, що ізоляція далася їй важко - багато в чому через відсутність роботи.

"Це ж не канікули, а вимушена ситуація. До того ж невідомість завжди пригнічує: коли відкриються театри, коли відновляться зйомки, досі чекаю цього. Сумую без роботи. Було непросто. Справа навіть не в перебуванні з сім'єю, просто тотальна несвобода негативно впливає на людину", - розговорилася Железняк, додавши, що в жовтні планується прем'єра вистави з її колегою по "Сватам" Тетяною Кравченко «Під одним дахом» за п'єсою Людмили Розумовської.

Раніше ми повідомляли, ще одна зірка "Сватів" Анна Кошмал розповіла, що незважаючи на всі чутки, в сьомому сезоні будуть всі "улюблені актори".

«Абсолютно всі артисти порадують вас новою історією. А от коли він вийде, я поки точно сказати не можу. Ось коли дознімемо, тоді буде відома дата релізу. Поки що її немає. Буде 12 серій в «Сватах-7»... Сьомий сезон буде останнім», - повідомила актриса.

Нагадаємо, що Добронравов з "Сватів" зізнався, кого любить більше, ніж синів: "Мені подобається вседозволеність".

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