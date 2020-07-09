23-річна Даша Ульянова, переможниця десятого сезону проекту "Холостяк", розповіла, що вже місяць зустрічається з чоловіком

Так, Даша дала інтерв'ю YouTube-каналу "Олицкая", у якому відверто зізналася, що ловить кайф від нових відносин (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Ми познайомилися в компанії, якось нас все зав'язалося", - зізналася Ульянова, додавши, що залицяльник старше її на 20 років.

"Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла доброго ставлення – я його отримую", - зазначила дівчина.

Ульянова пояснила, що не відчуває ніякої різниці, незважаючи на те, що її коханому 43 роки. За її словами, вони часто жартують, а для неї це дуже важливо.

"Я не відчуваю різницю ніяку. Я йому завжди кажу: "Я кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми на рівних. Ржем постійно, шлях до мого серця лежить через жарти", - зізналася переможниця "Холостяка".

За словами Даші, вона відпустила "холостяка" Макса Михайлюка, і якщо він захоче повернутися, відносин не вийде.

Нагадаємо, Ульянова розлучилася з Михайлюком практично відразу після завершення проекту. Той зізнався, що у нього був сексуальний зв'язок з іншою учасницею, що для Даші стало шоком. Дівчина тут же "відрізала" будь-яку можливість, що вони будуть разом.

Раніше ми повідомляли, Ульянова часто викладає в своєму Instagram відверті фото. Одним з останніх стало те, на якому вона продемонструвала струнку фігуру в топі і колготках, ефектно вставши на руки.

«З такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром», «Даша ухх», «клас», «супер, крута», «неймовірна красуня», — відреагували шанувальники в коментарях.

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