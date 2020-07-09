Восьмого липня цього року відомій співачці Жанні Фріске могло б виповнитися 46 років
Відомо, що російська артистка померла від онкологічної хвороби п'ять років тому, але досі ніхто про неї не забуває і завжди згадує добрим словом.
Подивімось декілька фото з архіву родини зірки.
Тут Жанні всього 12, вона тримає на руках песика, сидячи посередині батьків, пише teleprogramma.pro. Мати майбутньої артистки пригорнула до себе другу дочку - Наталю.
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Жанна зі своїми колегами по групі "Блестящие" і хлопцями з «Іванушек International». найближчою людиною для Жанни в колективі була Ольга Орлова.
Фріске тримається за животик вагітної співачки Юлії Началової. Перша після 30 років мріяла стати мамою.
Співачку помітили разом з хокеїстом Олександром Овечкіним. У пари був недовгий роман, після якого обидва залишилися друзями.
Пізніше Жанна познайомилася з відомим телеведучим Дмитром Шепелєвим, який покликав артистку в Берлін на концерт групи Jamiroquai. Потім всю ніч вони каталися по клубах Берліна.
Артистка сфотографувалася з сином, мамою і сестрою через рік боротьби з хворобою. Їй стало краще, і сім'я зняла будинок під Юрмалою. У Латвії Жанна і Діма хрестили сина і запланували весілля, однак доля втрутилася в їх плани. Жанни не стало.
Першого вересня малюк, Платон, піде в перший клас. Батько приховує обличчя хлопчика, щоб уникнути зайвої уваги.
Шепелєв зустрічається з дизайнером Катериною, у якої також є дочка, ровесниця Платона.
Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".