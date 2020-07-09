Восьмого липня цього року відомій співачці Жанні Фріске могло б виповнитися 46 років

Відомо, що російська артистка померла від онкологічної хвороби п'ять років тому, але досі ніхто про неї не забуває і завжди згадує добрим словом.

Подивімось декілька фото з архіву родини зірки.

Тут Жанні всього 12, вона тримає на руках песика, сидячи посередині батьків, пише teleprogramma.pro. Мати майбутньої артистки пригорнула до себе другу дочку - Наталю.

Жанна зі своїми колегами по групі "Блестящие" і хлопцями з «Іванушек International». найближчою людиною для Жанни в колективі була Ольга Орлова.

Фріске тримається за животик вагітної співачки Юлії Началової. Перша після 30 років мріяла стати мамою.

Коли Жанна вже дізналася про свою вагітність, то її радості не було меж.

Фото Жанны Фриске и беременной Началовой в годовщину смерти Юлии: "Наши ангелочки" Певица Юлия Началова скоропостижно... Gepostet von 7я.ру am Montag, 16. März 2020

Співачку помітили разом з хокеїстом Олександром Овечкіним. У пари був недовгий роман, після якого обидва залишилися друзями.

Пізніше Жанна познайомилася з відомим телеведучим Дмитром Шепелєвим, який покликав артистку в Берлін на концерт групи Jamiroquai. Потім всю ніч вони каталися по клубах Берліна.

Артистка сфотографувалася з сином, мамою і сестрою через рік боротьби з хворобою. Їй стало краще, і сім'я зняла будинок під Юрмалою. У Латвії Жанна і Діма хрестили сина і запланували весілля, однак доля втрутилася в їх плани. Жанни не стало.

Першого вересня малюк, Платон, піде в перший клас. Батько приховує обличчя хлопчика, щоб уникнути зайвої уваги.

Шепелєв зустрічається з дизайнером Катериною, у якої також є дочка, ровесниця Платона.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".