Восьмого июля этого года известной певице Жанне Фриске могло бы исполниться 46 лет

Известно, что российская артистка умерла от онкологической болезни пять лет назад, но до сих пор никто он ней не забывает и всегда вспоминает добрым словом.

Давайте посмотрим несколько фото из архива семьи звезды.

Здесь Жанне всего 12, она держит на руках песика, сидя посередине родителей, пишет teleprogramma.pro. Мать будущей артистки прижала к себе вторую дочь - Наталью.

Жанна со своими коллегами по группе "Блестящие" и парнями из «Иванушек International». Самым близким человеком для Жанны в коллективе была Ольга Орлова.

Фриске держится за животик беременной певицы Юлии Началовой. Первая после 30 лет мечтала стать мамой.

Когда Жанна уже узнала о своей беременности, то ее радости не было предела.

Фото Жанны Фриске и беременной Началовой в годовщину смерти Юлии: "Наши ангелочки" Певица Юлия Началова скоропостижно... Gepostet von 7я.ру am Montag, 16. März 2020

Певицу заметили вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. У пары был недолгий роман, после которого оба остались друзьями.

Позже Жанна познакомилась с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым, который позвал артистку в Берлин на концерт группы Jamiroquai. Потом всю ночь они катались по клубам Берлина.

Артистка сфотографировалась с сыном, мамой и сестрой спустя год борьбы с болезнью. Ей стало лучше, и семья сняла дом под Юрмалой. В Латвии Жанна и Дима крестили сына и запланировали свадьбу, однако судьба вмешалась в их планы. Жанны не стало.

Первого сентября малыш, Платон, пойдет в первый класс. Отец скрывает лицо мальчика, чтобы избежать лишнего внимания.

Шепелев встречается с дизайнером Екатериной, у которой также есть дочь, ровесница Платона.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".