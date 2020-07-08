Українська модель Леоніла Гузь, яка володіє титулом «Міс Україна-2018», похвалилася значними формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, дівчина позує перед дзеркалом в джинсах й обтислій кофті, яка ледь витримує її значні форми. Доповнювали образ знаменитості елегантна сумочка і красивий макіяж. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Вау, крихта», «яка кицька», «уматова», «суперова», «очі суперові», «красуня», «божественний вигляд», «на таку красу можна дивитися вічно», «ну до чого ж гарна, чорт візьми», «ось дивлюся і розумію, за що ти стала Міс Україна», — пишуть вони.
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До цього ми писали, що 21-річна модель, Міс Україна-2018, Леоніла Гузь знайшла спосіб привернути увагу публіки
На цей раз зірка вразила формами без спідньої білизна, відповідне фото Леоніла виклала у своєму мікроблозі в Instagram.
Юна модель з'явилася на чорно-білому знімку в темному платті. Красуня застигла в ефектній позі, спустивши лямки на плечі й оголивши шикарний бюст. Неможливо не помітити, що Гузь не стала обмежувати принади тісним ліфчиком.
Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь показала бездоганне декольте в млосній позі
А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь ледве втиснула принади в тісну маєчку