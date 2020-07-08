Український співак Dzidzio (Михайло Хома) зізнався, хто вкрав його серце

Відомий артист опублікував фото у своєму Instagram з актрисою театру і кіно Адою Роговцевою, передає Politeka.net. На знімку співак з'явився в чорній футболці та рюкзаком за спиною.

Dzidzio обійняв зірку в смугастій сорочці та окулярах за плечі. Обидва посміхалися і виглядали дуже щасливими.

Михайло жартівливо у підпису зазначив, що закохався у 82-річну актрису, прийшовши до неї на побачення.

"Пішов на побачення і закохався. Наша⭐️ Ада Роговцева ⭐️ Уявіть собі, першу роль у кіно пані Ада зіграла у 1956 році, БРАВО👏", - написав артист.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ні одного фільму з нею не дивилася 🙈 Порадьте парочку цікавих", "Наша Ада, яка вона гарна, ніжна, гарна, чуйна, справедлива людина, я її обожнюю. Нехай Бог її дає міцного здоров'я і щастя 😘😘😘😘", "Обожнюю цю актрису❤️ талант, простота, доброта... Приклад жінкам всіх поколінь❤️❤️❤️", "Прекрасна актриса , патріот України!" "👍 Красива жінка, прекрасна, талановита актриса. 👍Захоплююся нею, і дуже люблю фільми в яких грає Ада. Довгих років життя🤗", "Нічого собі ти молодець 😍💕", "Моя улюблена актриса 💐, коли останній раз у виставі вона читала вірш, я ридала", "Які ви хороші 🎆 Який вогонь в очах 🔥🔥🔥🔥🔥", "Ви дуже гарні обидва не тільки зовні, а внутрішньо - душею!!!Щастя Вам і гармонії!!! 💖💖🔥", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, вперше на кіноекрані Роговцева з'явилася у 1956 році в ролі Гафійки у фільмі "Кривавий світанок".

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