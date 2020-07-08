41-річна співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, розбурхала розкішним романтичним образом
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вбранні пастельних тонів.
Так, Альбіна в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку. Співачка закрила нею мало не півобличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Дівчина показала себе з ідеальним яскравим макіяжем, красиво уклавши локони за плечима.
"Сьогодні прекрасне свято - «День сім'ї, любові і вірності» 💛👨👩👦👦 Жінкам - жіночності і мудрості, Чоловікам - мужності і впевненості, Дітворі - безпосередності і здоров'я! І любові всім нам!❤️", - привітала користувачів Альбіна.
Коментуючі кинулися захоплюватися її красою і бажати всього найкращого.
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"😍 Моя улюблена красуня! Зі святом всю сім'ю😘❤️"
"Альбіна ви сонячна жінка. Залишайтеся такою красивою завжди"
"Схожа Альбіна на Мадонну. на цьому фото"
"Така жіночна❤️"
"шикарне плаття Альбіна)"
"Обожнюю Вас в таких постільних тонах, нагадує кліп Поцілунки 🔥😍"
"Дуже-дуже, романтик ))"
Раніше ми повідомляли, Джанабаєва зізналася, що виконала свою давню мрію - купила велосипед. Красуня тут же "осідлала" його, будучи в спокусливих шортиках.
"Задоволена, майже, як листоноша Пєчкін🤣 👩🏼✈️, тепер думаю, чого б ще побажати🙈, щось порадите?", - запитала у фанатів зірка.
"Як дівчинка😍"; "Ролики😂"; "Чудові кадри, ви чудово виглядаєте, Альбіна🙂👏"; "Крила! Хоча Ви і так як Фея❤", - відповідали ті.
Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.
А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Джанабаєва звела з розуму зовнішнім виглядом, жаркі фото.
Також Politeka писала, що Джанабаєва забула про чоловіка і кинулася в обійми екс-коханця Собчак.