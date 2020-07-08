41-річна співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, розбурхала розкішним романтичним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у вбранні пастельних тонів.

Так, Альбіна в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку. Співачка закрила нею мало не півобличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Дівчина показала себе з ідеальним яскравим макіяжем, красиво уклавши локони за плечима.

"Сьогодні прекрасне свято - «День сім'ї, любові і вірності» 💛👨‍👩‍👦‍👦 Жінкам - жіночності і мудрості, Чоловікам - мужності і впевненості, Дітворі - безпосередності і здоров'я! І любові всім нам!❤️", - привітала користувачів Альбіна.

Коментуючі кинулися захоплюватися її красою і бажати всього найкращого.

"😍 Моя улюблена красуня! Зі святом всю сім'ю😘❤️"

"Альбіна ви сонячна жінка. Залишайтеся такою красивою завжди"

"Схожа Альбіна на Мадонну. на цьому фото"

"Така жіночна❤️"

"шикарне плаття Альбіна)"

"Обожнюю Вас в таких постільних тонах, нагадує кліп Поцілунки 🔥😍"

"Дуже-дуже, романтик ))"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва зізналася, що виконала свою давню мрію - купила велосипед. Красуня тут же "осідлала" його, будучи в спокусливих шортиках.

"Задоволена, майже, як листоноша Пєчкін🤣 👩🏼‍✈️, тепер думаю, чого б ще побажати🙈, щось порадите?", - запитала у фанатів зірка.

"Як дівчинка😍"; "Ролики😂"; "Чудові кадри, ви чудово виглядаєте, Альбіна🙂👏"; "Крила! Хоча Ви і так як Фея❤", - відповідали ті.

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Джанабаєва звела з розуму зовнішнім виглядом, жаркі фото.

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