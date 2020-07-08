Відома київська модель Альона Омович похвалилася пишними формами в тісному бюстьє
Як передає Politeka.net, свіже фото українська Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина не використовувала фільтри, тому шанувальники змогли роздивитися справжню зовнішність зірки. Вона втиснула свої нові груди в топ і почала позувати на камеру. Варто відзначити, що після чергової пластичної операції у Омович стали такі великі груди, що вона не поміщається ні в один з її нарядів. Практично у всіх сукнях і топах вона вивалюється назовні.
Крім цього, дівчина приміряла перуку з чолкою. На фото вона виглядала дуже ніжно і спокусливо.
«Я тільки побачила, що instagram нарешті дав мені галочку. І тепер акаунт офіційно верифікований. Юхууу», - підписала фото зірка мережі.
Масштабна втрата пенсій, українців терміново попередили: "Впродовж 30 днів..."
Еністон розкрила правду про шлюб з Бредом Піттом, у Джолі не було шансів: «Ми займалися...»
Вийти на пенсію стане складніше, українців добили вимогами щодо стажу: як не залишитися без грошей
Нові гроші вводять в обіг, що потрібно знати українцям і фото купюр: "Вже з наступного тижня"
За півгодини пост Омович зібрав понад 9 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.
«Як же красиво без фотошопу», «Ти особлива і незвичайна. Я ніколи не зустрічав дівчат, хоч трохи схожих на тебе», «Дуже тобі личить чолка, красива капець)», «Без фільтрів набагато красивіше, просто цукерочка», «Ти будоражишь мою фантазію», «Альона, кожне фото - вогонь!!! Ви і красива і сексуальна!!! Гарного вам настрою!!!», «Така класна», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Омович не втримала "полуничку" в гігантському декольте: фото уб'є наповал будь-кого.
Як повідомляла Politeka, Омович пограла величезними формами у приспущенному платті: "Отримує задоволення...".
Також Politeka писала, що Омович в прозорому боді показала найпотаємніше: "Відвал голови".