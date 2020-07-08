Відома київська модель Альона Омович похвалилася пишними формами в тісному бюстьє

Як передає Politeka.net, свіже фото українська Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина не використовувала фільтри, тому шанувальники змогли роздивитися справжню зовнішність зірки. Вона втиснула свої нові груди в топ і почала позувати на камеру. Варто відзначити, що після чергової пластичної операції у Омович стали такі великі груди, що вона не поміщається ні в один з її нарядів. Практично у всіх сукнях і топах вона вивалюється назовні.

Крім цього, дівчина приміряла перуку з чолкою. На фото вона виглядала дуже ніжно і спокусливо.

«Я тільки побачила, що instagram нарешті дав мені галочку. І тепер акаунт офіційно верифікований. Юхууу», - підписала фото зірка мережі.

За півгодини пост Омович зібрав понад 9 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Як же красиво без фотошопу», «Ти особлива і незвичайна. Я ніколи не зустрічав дівчат, хоч трохи схожих на тебе», «Дуже тобі личить чолка, красива капець)», «Без фільтрів набагато красивіше, просто цукерочка», «Ти будоражишь мою фантазію», «Альона, кожне фото - вогонь!!! Ви і красива і сексуальна!!! Гарного вам настрою!!!», «Така класна», - пишуть користувачі мережі.

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