Дружина турецького актора Халіта Ергенча, який зіграв Сулеймана в серіалі «Величний вік»  показала фото в роздільному купальнику

Як передає Politeka.net, знімком актриса Бергюзар Корель поділилася на своїй сторінці в Instagram. (щоб переглянути фото - проскрольте вниз новини)

На фото видно, що фігура артистки ще не прийшла у форму після 4-х місяців після пологів.

Бергюзар вирішила не приховувати цей факт, а навпаки підкреслила його іронічним коментарем.

«Бергюзар Корель зловили в бікіні! Надмірна вага актриси, яка народила чотири місяці тому, впадає в очі. У Бергюзар було помічено целюліт. Всі зусилля по схудненню були марні!» — підписала знімки актриса.

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Далі вона з гумором додала, що хейтеры можуть починати критикувати її фігуру, але для неї це не має значення, оскільки вона щаслива.

«Я не хотіла вас втомлювати, гарного відпочинку і літа», — побажала Бергюзар підписникам.

Зазначимо, у коментарях користувачі мережі підтримали актрису і її позицію. Артистціпишуть, що вона виглядає приголомшливо.

Нагадаємо, Халіта Эргенч і Бергюзар Корель познайомилися в 2006 році в ресторані спільної перед зйомкою в серіалі «1001 ніч». У них зав'язався роман. В результаті Халіта Эргенч розлучився з дружиною і 7 серпня 2009 року одружився на Бергюзар. Після весілля актриса взяла подвійне прізвище — Корель Эргенч.

9 лютого 2010 актриса народила сина Алі. 8 березня 2020 у пари з'явився ще один син - Хан.

Майже у всіх своїх інтерв'ю Халіт Эргенч говорить про подяку дружини за розуміння складнощів його професії, вони не соромляться користуватися послугами сімейного психотерапевта.

«Причина, чомуя з ним щаслива, – він навчив мене розмовляти. Він навчив мене, що все можна вирішити через розмову, що я можу висловити все, що відчуваю», – зізнається Бергюзар Корель. 

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#Repost @berguzarkorel with @get_repost ・・・ Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim☺️ İyi yazlar olsun🤍 #BergüzarKorel #BerguzarKorel

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