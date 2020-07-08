Дружина турецького актора Халіта Ергенча, який зіграв Сулеймана в серіалі «Величний вік» показала фото в роздільному купальнику

Як передає Politeka.net, знімком актриса Бергюзар Корель поділилася на своїй сторінці в Instagram. (щоб переглянути фото - проскрольте вниз новини)

На фото видно, що фігура артистки ще не прийшла у форму після 4-х місяців після пологів.

Бергюзар вирішила не приховувати цей факт, а навпаки підкреслила його іронічним коментарем.

«Бергюзар Корель зловили в бікіні! Надмірна вага актриси, яка народила чотири місяці тому, впадає в очі. У Бергюзар було помічено целюліт. Всі зусилля по схудненню були марні!» — підписала знімки актриса.

Далі вона з гумором додала, що хейтеры можуть починати критикувати її фігуру, але для неї це не має значення, оскільки вона щаслива.

«Я не хотіла вас втомлювати, гарного відпочинку і літа», — побажала Бергюзар підписникам.

Зазначимо, у коментарях користувачі мережі підтримали актрису і її позицію. Артистціпишуть, що вона виглядає приголомшливо.

Нагадаємо, Халіта Эргенч і Бергюзар Корель познайомилися в 2006 році в ресторані спільної перед зйомкою в серіалі «1001 ніч». У них зав'язався роман. В результаті Халіта Эргенч розлучився з дружиною і 7 серпня 2009 року одружився на Бергюзар. Після весілля актриса взяла подвійне прізвище — Корель Эргенч.

9 лютого 2010 актриса народила сина Алі. 8 березня 2020 у пари з'явився ще один син - Хан.

Майже у всіх своїх інтерв'ю Халіт Эргенч говорить про подяку дружини за розуміння складнощів його професії, вони не соромляться користуватися послугами сімейного психотерапевта.

«Причина, чомуя з ним щаслива, – він навчив мене розмовляти. Він навчив мене, що все можна вирішити через розмову, що я можу висловити все, що відчуваю», – зізнається Бергюзар Корель.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" показала головного людини в житті.

А ще Politeka писала, що зірка «Чудового століття» скаженіла на пляжі, засвітивши зайве.

Також Politeka повідомляла, що зірку «Чудового століття» застукали з маленьким «дитиною».