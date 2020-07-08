53-річна українська актриса Ольга Сумська розшифрувала передбачення, яке понад півстоліття тому зробила її прабабуся
За словами Сумської, родичка мала надприродні здібності: могла лікувати людей і бачити майбутнє, пишуть "Факти".
"Тоді у нас не було ні телевізора, ні телефону. Тільки радіола, по якій ми слухали новини. Моя прабабуся Анастасія, яка народила 16 дітей, володіла даром лікувати людей і передбачати. Вона ще в 1960-х роках говорила: "Дітки мої, пройде 50 років, і світ обплутає павутина. Ви захочете з'їсти чогось смачненького, але його не буде", – поділилася зірка.
Сумська передбачає, що "павутина" - це інтернет, а про брак "смачненького" - це через велику кількість продуктів з ГМО.
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Актриса розповіла, що в дитинстві щоліта приїздила до бабусі в село, поки батьки були на гастролях, тому вміє поводитися і з домашньою худобою (навіть доїти корів), і з городом.
Нещодавно ми писали, як Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком влаштували у дворі своєї багатоповерхівки міні-город, висадивши поруч зі стоянкою картоплю. Зірка опублікувала в своєму Instagram кадри, як вони доглядають за рослинами.
Ольга постала в стильному в'язаному кардигані і світло-коричневому спортивному костюмі. Озброївшись шестилітровим бутилем води, лопатою та цебром, вони з Віталієм спочатку копалися в багнюці, а потім похвалилися урожаєм.
"Домовилися з Віталіком @vitaliyborysyuk про експеримент! ☝🏻Висадили в серпні маленьку яблуню, а народила смородина 😂! Таке буває, але маленький кущик так рясно вродив, що ми тільки раді! 👍🏻А ще посадили картопельку, вже цвіте, колорадських ніби не видно 🐛..", - підписала фото Ольга.
Нагадаємо, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і вразила красою на людному пляжі.
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