Популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными изгибами в тесном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я женщина, которую хотят⚡️Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», - говорится в сообщении.
Кроме того, утверждает Седокова, ее даже «завернули» во время первого кастинга в трио «ВИА Гра».
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«На первом кастинге в ВиаГру со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности 🤦🏽♀️, слышала я в след. И я попробовала о ней узнать все. Жизнь била меня достаточно жестко. Иногда сама, иногда руками мудаков, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе», - уточнила она.
Сейчас же, по словам певицы, она полностью изменила мнение о себе.
«Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня», - подчеркнула она.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Седокова позирует в ярком тесном наряде, который максимально подчеркивает ее внушительные формы.
Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.
А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.
Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.