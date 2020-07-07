Російський співак Філіп Кіркоров порадував шанувальників кадрами з життя дітей

Відомо, що у поп-короля російської естради двоє дітей: восьмирічні Алла-Вікторія і Мартін-Крістін, передає Politeka.net. Батько дуже любить своїх дітей і намагається робити для них все.

Всього місяць тому артист віддав дітлахів на заняття верховою їздою і вже помітні результати. Кіркоров опублікував сторіз, де показав, як його син скаче на коні й робить трюки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Очманіти! Хлопці, він реалізував мої мрії всі найсміливіші", - промовив Філіп з захопленням.

Варто відзначити, що зараз в мережі багато шанувальників у дочки Алли Пугачової і Максима Галкіна, Лізи. За життям талановитої дівчинки стежать тисячі людей, створюючи навіть фан-сторінки.

Проте син Кіркорова змусив звернути на себе увагу публіки, адже, як видно на відео, він теж розумний і талановитий хлопчик.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров порадував видеонарізкою з найбільш зворушливих моментів життя сина, яку опублікував у своєму мікроблозі в Instagram.

На кадрах батько з сином плавають в морі, бризкаються і пустують, катаються на машинках і обіймаються.

Таким чином, люблячий батько привітав дитину з днем народження.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров постав у незвичному образі, натягнувши на себе прозору кофту з малюнком у стилі "тату" - здалеку можна подумати, що артист дійсно вирішив прикрасити своє тіло.

На кадрах, за сюжетом, збіднілий через карантин Кіркоров повідомляє, що береться за будь-яку роботу, навіть за рекламу тату-салонів.

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

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