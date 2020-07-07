Российский певец Филипп Киркоров порадовал поклонников кадрами из жизни детей

Известно, что у поп-короля российской эстрады двое детей: восьмилетние Алла-Виктория и Мартин-Кристин, передает Politeka.net. Отец очень любит своих чад и старается делать для них все.

Всего месяц назад артист отдал ребятишек на занятия верховой ездой и уже заметны результаты. Киркоров опубликовал сториз, где показал, как его сын скачет на коне и делает трюки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Обалдеть! Ребята, он реализовал мои мечты все самые смелые", - произнес Филипп с восхищением.

Стоит отметить, что сейчас в сети много поклонников у дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лизы. За жизнью талантливой девочки следят тысячи людей, создавая даже фан-странички.

Однако сын Киркорова заставил обратить на себя внимание публики, ведь, как видно на видео, он тоже умный и талантливый мальчик.

Напомним, Филипп Киркоров порадовал видеонарезкой из самых трогательных моментов жизни сына, которую опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм.

На кадрах отец с сыном плавают в море, брызгаются и резвятся, катаются на машинках и обнимаются.

Таким образом, любящий отец поздравил ребенка с днем рождения.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров предстал в необычном образе, натянув на себя прозрачную кофту с рисунком в стиле "тату" - издалека можно подумать, что артист действительно решил украсить свое тело.

На кадрах, по сюжету, обедневший из-за карантина Киркоров сообщает, что берется за любую работу, даже за рекламу тату-салонов.

Напомним, Киркоров жестко подставил Баскова с женщиной, кадры позора видели все: «Жесть, помилуй ее…».

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую"